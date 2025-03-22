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08:25, 22 марта 2025Мир

Мужчина с бензопилой набросился на полицейских в доме престарелых

Shot: Наркоман с бензопилой набросился на полицейских в доме престарелых
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Мужчина с бензопилой набросился на полицейских в доме престарелых в американском штате Иллинойс. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых на нательную камеру стража порядка видно, как злоумышленник набрасывается на людей. Его попытались обездвижить с помощью тазера, но спецсредства оказались бесполезны. В итоге полицейский застрелил нападавшего из пистолета.

Преступником оказался 41-летний Дэниел Эскалера. Выяснилось, что перед нападением он употребил большую дозу наркотиков. Проведенная проверка полностью оправдала полицейского.

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