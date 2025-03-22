Россиян предупредили о способе мошенников украсть данные со смартфона

МВД сообщило об использовании мошенниками приложений-шпионов для кражи данных

Мошенники могут использовать приложения-шпионы для смартфона с целью получения доступа к конфиденциальным данным пользователя. Об этом предупредило МВД России, материалы ведомства приводит ТАСС.

Отмечается, что приложения-шпионы часто замаскированы под программы с полезным функционалом или легальное программное обеспечение (ПО). После установки таких приложений на устройство у злоумышленников появляется возможность красть личную информацию жертвы из различных интернет-сервисов и отслеживать нажатия клавиш.

Помимо этого, мошенники могут просматривать списки контактов пользователя, отслеживать его геолокацию, записывать аудио и видео, а также подменять веб-страницы.

Ранее стало известно, что мошенники стали использовать в схемах обмана образы актеров театра и кино. Злоумышленники публикуют рекламу розыгрыша или лотереи, используя при этом образы звезд.