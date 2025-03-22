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02:11, 22 марта 2025Мир

Супругов из США осудили за обращение темнокожих детей в рабство

В США супругов осудили за обращение пятерых приемных темнокожих детей в рабство
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hédi Benyounes / Unsplash

В США белую семейную пару из штата Западная Вирджиния приговорили к сотням лет тюрьмы за обращение приемных чернокожих детей в рабство для работы на ферме. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на решение суда.

Судья окружного суда Мэри Клэр Эйкерс приговорила 63-летнюю Джин Кей Уайтфизер к 215 годам тюремного заключения, а ее муж, 64-летний Дональда Ланц, получил 160 лет лишения свободы. «Вы привезли этих детей в Западную Вирджинию, место, которое я знаю почти как рай, и поместили их в ад», — заявила судья.

Отмечается, что супруги принуждали своих пятерых детей к работе в качестве «рабов» на своей ферме. Уточняется, что как минимум двое детей жили в сарае водоснабжения и туалета, они были лишены надлежащего гигиенического ухода и питания.

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