В Подмосковье подростку во время драки выстрелили в голову из сигнального пистолета

В Люберцах подростку во время драки выстрелили в голову из сигнального пистолета

В подмосковных Люберцах подросток получил травму головы во время драки со стрельбой. Об этом в Telegram сообщило Главное следственное управление СК России по региону.

Инцидент произошел 21 марта. Две группы подростков устроили потасовку, в ходе которой один из участников вытащил сигнальный пистолет и выстрелил в оппонента. Пострадавшего доставили в больницу с ожогом лба. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

20 марта в Республике Дагестан задержали двух российских подростков, пытавшихся продать оружие. Школьники из Избербаша пытались продать через интернет переделанный под боевые пули охолощенный пистолет. Полиция возбудила уголовное дело о незаконном обороте оружия.