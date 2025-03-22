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00:55, 22 марта 2025Силовые структуры

В Подмосковье подростку во время драки выстрелили в голову из сигнального пистолета

В Люберцах подростку во время драки выстрелили в голову из сигнального пистолета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В подмосковных Люберцах подросток получил травму головы во время драки со стрельбой. Об этом в Telegram сообщило Главное следственное управление СК России по региону.

Инцидент произошел 21 марта. Две группы подростков устроили потасовку, в ходе которой один из участников вытащил сигнальный пистолет и выстрелил в оппонента. Пострадавшего доставили в больницу с ожогом лба. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

20 марта в Республике Дагестан задержали двух российских подростков, пытавшихся продать оружие. Школьники из Избербаша пытались продать через интернет переделанный под боевые пули охолощенный пистолет. Полиция возбудила уголовное дело о незаконном обороте оружия.

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