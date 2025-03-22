Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:45, 23 марта 2025Интернет и СМИ

Звезду Comedy Club обманули мошенники на миллионы рублей

Комика Бебуришвили обманули мошенники на ₽5 млн, оформив «поддержку ВСУ»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Популярного российского комика, звезду Comedy Club Андрея Бебуришвили обманули мошенники более чем на пять миллионов рублей, оформив «поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ)». Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По словам комика, в феврале этого года мошенники, которые представились сотрудниками «Почты России», попросили его назвать код в смс для переоформления доставки посылок (сам комик отмечает, что история — реальная).

Когда Бебуришвили озвучил код, мошенники получили доступ к его «Госуслугам», утончил он. После ему «позвонили из "Госуслуг" в Telegram» и заявили, что на него оформлена доверенность на оформление средств. Хакеры запугали комика тем, что средства уйдут на поддержку ВСУ, а сам он получит срок за поддержку терроризма.

Затем Бебуришвили убедили перевести деньги на «безопасный счет». Так, стендапер потерял пять миллионов 245 тысяч рублей.

Ранее Бебуришвили раскритиковал российское сообщество стендап-комиков. По его словам, юмористы часто негативно отзываются друг о друге за спиной.

    Обсудить
    Последние новости

    Над участниками протеста в Стамбуле распылили газ

    Байден тайно разрешил Chevron обходить санкции

    В Киеве сообщили о списке готовых отправить миротворцев на Украину стран

    Звезду Comedy Club обманули мошенники на миллионы рублей

    В Госдуме оценили позицию новой главы МОК по возвращению россиян

    Боец ВСУ спрятался от российского спецназа под квадроциклом

    К ликвидации пожара на нефтебазе на Кубани привлекли четыре пожарных поезда

    В российском регионе в смертельном ДТП столкнулись четыре автомобиля

    На Западе усомнились в возможности Британии предоставить Украине помощь

    Президент Чехии оценил шансы Украины на победу в конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше