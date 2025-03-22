Звезду Comedy Club обманули мошенники на миллионы рублей

Комика Бебуришвили обманули мошенники на ₽5 млн, оформив «поддержку ВСУ»

Популярного российского комика, звезду Comedy Club Андрея Бебуришвили обманули мошенники более чем на пять миллионов рублей, оформив «поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ)». Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По словам комика, в феврале этого года мошенники, которые представились сотрудниками «Почты России», попросили его назвать код в смс для переоформления доставки посылок (сам комик отмечает, что история — реальная).

Когда Бебуришвили озвучил код, мошенники получили доступ к его «Госуслугам», утончил он. После ему «позвонили из "Госуслуг" в Telegram» и заявили, что на него оформлена доверенность на оформление средств. Хакеры запугали комика тем, что средства уйдут на поддержку ВСУ, а сам он получит срок за поддержку терроризма.

Затем Бебуришвили убедили перевести деньги на «безопасный счет». Так, стендапер потерял пять миллионов 245 тысяч рублей.

Ранее Бебуришвили раскритиковал российское сообщество стендап-комиков. По его словам, юмористы часто негативно отзываются друг о друге за спиной.