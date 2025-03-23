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22:52, 23 марта 2025Россия

Алаудинов оценил потери ВСУ в Курской области и в целом с начала СВО

Алаудинов: ВСУ потеряли порядка 70 тысяч человек в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Globallookpress.com

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости оценил потери Вооруженных сил Украины в Курской области. По его словам, ВСУ потеряли порядка 70 тысяч человек и более миллиона в целом с начала специальной военной операции.

«Это очень много — 70 тысяч человек, за семь месяцев пытаясь просто удержать территорию Курской области, чтобы можно было за нее торговаться», — сказал генерал-лейтенант.

Алаудинов подсчитал, что число потерь ВСУ в общей сложности с начала боевых действий превысило один миллион человек. Он заявил, что эта цифра «просто заоблачная».

Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что подрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области свидетельствует об агонии Киева. Он подчеркнул, что отчаяние украинского руководства заставляет ВСУ совершать подобные действия, указав, что они не принесут никакого эффекта.

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