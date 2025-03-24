Действия новых властей Сирии назвали войной на уничтожение алавитов и христиан

«Лента.ру»: сирийцы рассказали об устроенном исламистами геноциде

Пришедшие к власти в Сирии исламисты устроили геноцид христиан и алавитов после свержения режима Башара Асада. Об этом «Ленте.ру» рассказали очевидцы событий.

«Они преследовали всех, кто попадался на глаза, рушили дома, грабили магазины, забирая все, что могли. Есть кадры этих расправ — на видео они кричат: "Аллах велик! Мы раздавим вас, свиньи-нусайриты", будто это война на уничтожение против алавитов и христиан», — сообщил собеседник издания.

Ранее «Лента.ру» поговорила с сирийцами, живущими в стране и за ее пределами, о том, чем для них запомнилась эпоха Башара Асада.

Алавиты (нусайриты, «Али-Алла») — приверженцы синкретической религии, представляющей собой эзотерическое ответвление шиитского ислама с элементами христианского учения. Алавиты составляют приблизительно 12 процентов населения Сирии и проживают в основном на западе страны в прибрежных районах.

