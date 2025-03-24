Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:25, 24 марта 2025Силовые структуры

Экс-министра культуры российского региона отправили в СИЗО по делу о взятке

Экс-министра культуры Кузбасса арестовали за мошенничество и взятку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Экс-министра культуры и национальной политики Кемеровской области Ольгу Феофанову отправили в СИЗО по делу о мошенничестве и получении взятки в размере 790 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 24 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 61-летней подозреваемой и помещении ее под стражу на время расследования уголовного дела. Следствие полагает, что в октябре 2022 года, будучи главой Кузбасского краеведческого музея, Феофанова вместе с коммерсантом похитили 400 тысяч рублей, заключив договора на работы, которые выполнены не были.

А в декабре 2023 года, находясь в должности министра культуры Кузбасса, она получила взятку от предпринимателя в размере 790 тысяч рублей за помощь в заключении договоров с ним.

20 марта 2025 года Ольга Феофанова была освобождена от должности министра культуры и национальной политики Кузбасса по собственному желанию.

Ранее в Москве правоохранители задержали бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика, который несколько месяцев незаконно выписывал себе премии.

    Обсудить
    Последние новости

    Михаила Ефремова освободили досрочно. Что ждет известного актера на свободе?

    Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

    На Украине допустили капитуляцию Зеленского на условиях Трампа

    Германия осудила признание Израилем еврейских поселений в Палестине

    Военные ВС РФ окружили солдат ВСУ близ таможенного пункта «Суджа» на границе с Украиной

    В Польше начали бороться с отрицательными ценами на электричество

    Складной iPhone укрепят жидким металлом

    Десятки людей госпитализировали после ДТП с автобусом в Крыму

    Российский губернатор прокомментировал выплаты до 100 тысяч рублей беременным школьницам

    Сестре участника СВО отказали в «гробовой» выплате из-за его гражданства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше