Экс-министра культуры российского региона отправили в СИЗО по делу о взятке

Экс-министра культуры Кузбасса арестовали за мошенничество и взятку

Экс-министра культуры и национальной политики Кемеровской области Ольгу Феофанову отправили в СИЗО по делу о мошенничестве и получении взятки в размере 790 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 24 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 61-летней подозреваемой и помещении ее под стражу на время расследования уголовного дела. Следствие полагает, что в октябре 2022 года, будучи главой Кузбасского краеведческого музея, Феофанова вместе с коммерсантом похитили 400 тысяч рублей, заключив договора на работы, которые выполнены не были.

А в декабре 2023 года, находясь в должности министра культуры Кузбасса, она получила взятку от предпринимателя в размере 790 тысяч рублей за помощь в заключении договоров с ним.

20 марта 2025 года Ольга Феофанова была освобождена от должности министра культуры и национальной политики Кузбасса по собственному желанию.

Ранее в Москве правоохранители задержали бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика, который несколько месяцев незаконно выписывал себе премии.