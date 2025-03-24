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06:00, 25 марта 2025Мир

Очевидцы устроенной исламистами резни в Сирии рассказали об увиденном

«Лента.ру»: очевидцы рассказали о геноциде христиан и алавитов в Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Пришедшие к власти в Сирии исламисты устроили геноцид алавитов и христиан. Об этом «Ленте.ру» рассказали очевидцы событий.

«Исламисты грабили дома и магазины, а затем закладывали в них взрывчатку, чтобы обвинить алавитов в поддержке режима [свергнутого президента Башара Асада]. Они убивали всех, кто не успел бежать. Наши деревни превратились в призраки — в них остались только разрушенные дома и колонны военной техники», — поделился собеседник издания.

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Ранее «Лента.ру» побеседовала с сирийцами, живущими в стране и за ее пределами, о том, чем для них запомнился свергнутый исламистами режим Башара Асада.

Алавиты (нусайриты, «Али-Алла») — приверженцы синкретической религии, представляющей собой эзотерическое ответвление шиитского ислама с элементами христианства. Алавиты составляют приблизительно 12 процентов населения Сирии и проживают в основном на западе страны в прибрежных районах.

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