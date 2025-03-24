Опубликована программа Российского форума по управлению интернетом

Российский форум по управлению интернетом пройдет 7 апреля в гибридном формате

На сайте 15-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2025), который пройдет в пространстве «Согласие Hall», опубликована предварительная программа.

В программе RIGF 2025 представлены 6 секций, в центре внимания которых будут вопросы безопасности Рунета, проблемы безопасности детей в сети, развитие спутникового интернета, принципы противодействия цифровой дезинформации, а также международное сотрудничество в новых условиях.

На открытии форума выступят начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин, руководитель офиса Секретариата ООН, Форума по управлению интернетом Ченгетай Масанго, генеральный директор Института развития Интернета Алексей Гореславский, директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко, директор РосНИИРОС Кирилл Изотов и генеральный директор «Руцентра» Андрей Кузьмичев.

Ведущий — директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Рабочую программу RIGF 2025 откроет Пленарная сессия «Цифровая безопасность Рунета: между суверенитетом и глобальными вызовами», участники которой обсудят новый контур киберугроз и вызовов цифровизации, обеспечение безопасности пользователей, предотвращение злоупотреблений ИИ и поиск баланса между развитием отечественного IT-сектора и взаимодействием с глобальными технологическими компаниями.

Далее форум продолжат церемония вручения награды «За заслуги в сфере интернета» (Virtuti Interneti) и лекция лауреата этого года. Награда учреждена Координационным центром в 2010 году, и ее обладателями становятся представители интернет-сообщества, бизнеса, науки и государства, внесшие значимый вклад в развитие Рунета и глобального интернета.

На сессии «Технологии без границ. Механизмы международного сотрудничества» эксперты рассмотрят ключевые возможности, вызовы и барьеры, с которыми сталкиваются российские IT-компании при выходе на глобальный рынок, а также эффективные стратегии работы в условиях жесткой конкуренции.

Обсуждение вопросов международного взаимодействия будет продолжено на сессии «Глобальный диалог и цифровая повестка», посвященной оценке прогресса, достигнутого за 20 лет после Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. Участники обсудят, насколько успешно реализуются ее решения сегодня, каковы итоги работы Глобального форума по управлению интернетом, а также какие перспективы открывает Глобальный цифровой договор, принятый в 2024 году.

Также на форуме особое внимание будет уделено вопросам безопасности и устойчивого развития интернет-среды. В ходе сессии «На орбите цифровизации: космический интернет» участники обсудят перспективы развития спутникового интернета в России и его значение для формирования экономики данных. А на сессии «Принципы противодействия цифровой дезинформации» речь пойдет о мерах по борьбе с фейками, поиске баланса между информационной безопасностью и свободой слова, а также о подходах к регулированию, способствующих созданию более безопасной и доверенной онлайн-среды.

«Каждый год RIGF собирает тех, кто действительно влияет на будущее Рунета — экспертов, практиков, представителей государства и бизнеса. Мы говорим не только о технологиях, но и о том, как сделать цифровую среду безопасной, открытой и устойчивой. В этом году важно обсудить, как сохранить баланс между суверенитетом и глобальными процессами, как защитить пользователей и поддержать развитие российского IT-сектора. Уверен, что форум станет местом содержательного диалога и поможет выработать практические решения», — отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

В числе ключевых спикеров форума — Анна Абрамова (Центр искусственного интеллекта МГИМО), Игорь Алексеев (Positive Technologies), Елизавета Белякова (Альянс по защите детей в цифровой среде), Мария Большакова (Региональное содружество в области связи), Алексей Волин (ГПКС), Михаил Кайгородов (РТКом.ру), Антон Немкин (Государственная Дума России), Сергей Плуготаренко (АНО «Цифровая экономика»), Владимир Тодоров (Rambler&Co), Эдуард Шантаев (ФЦПРИИ), Милана Элердова (Ситроникс Спейс) и другие эксперты.

Кроме того, на форуме будут представлены молодежные тезисы, отражающие взгляд молодых специалистов на темы дискуссий форума, а также книга «Международное управление Интернетом», подготовленная Координационным центром совместно с кафедрой мировых политических процессов МГИМО. Подробная программа форума доступна на сайте.

Российский форум по управлению интернетом проводится Координационным центром доменов .RU/.РФ и Центром компетенций по глобальной IT-кооперации при поддержке Минцифры России. Юбилейный партнер форума — РосНИИРОС, партнеры — Технический центр «Интернет» и «Руцентр».

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