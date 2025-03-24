Россиянам раскрыли направления для бюджетного отдыха на майских праздниках

Эксперт Ротарь: Москва превращается в магнит для бюджетных туристов в мае

Москва — не самое очевидное место для бюджетного отпуска, однако в майские праздники она превращается в настоящий магнит для экономных путешественников. Направления для недорогого отдыха в мае «Ленте.ру» раскрыл руководитель отдела бронирования отеля Palmira Business Club Александр Ротарь.

«В то время как москвичи разъезжаются по загородным домам и дальним направлениям, городские отели вынуждены снижать цены, чтобы привлечь гостей, — пояснил он. — Добавим к этому практически полное отсутствие пробок на дорогах и доступные авиабилеты из регионов».

По словам эксперта, особенно выгодной для туристов поездка становится в конце праздничных выходных, когда цены на проживание и транспорт достигают своего минимума. Что касается размещения, то четырехзвездочные отели Москвы предлагают весьма привлекательные тарифы — от 5 до 10 тысяч рублей в сутки без завтрака.

Ротарь также отметил, что отличные варианты для короткого путешествия предлагает Белоруссия. «Среди зарубежных направлений также выделяются традиционные авиационные узлы: Ереван, Баку, Стамбул и Тбилиси, — продолжил он. — Правда, в начале майских праздников стоимость билетов в эти города традиционно растет — они служат важными транзитными точками для дальнейшего следования».

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, что на майские праздники 2025 путешественники устремятся в три пляжные страны: Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, россиян интересует отдых во Вьетнаме.