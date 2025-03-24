Стало известно о попытке исламистов в Сирии замести следы геноцида христиан и алавитов

«Лента.ру»: алавиты рассказали, что исламисты заметают следы геноцида в Сирии

Пришедшие к власти в Сирии исламисты пытаются замести следы устроенного ими геноцида христиан и алавитов. Об этом «Ленте.ру» рассказали очевидцы событий.

«Сначала мы верили, что новые власти привлекут виновных к ответственности. Но теперь видим: они не наказывают убийц, а лишь пытаются замести следы», — заявил собеседник издания.

Ранее «Лента.ру» поговорила с сирийцами, живущими в стране и за ее пределами, о том, чем для них запомнилась эпоха Башара Асада.

Алавиты (нусайриты, «Али-Алла») — приверженцы синкретической религии, представляющей собой эзотерическое ответвление шиитского ислама с элементами христианского учения. Алавиты составляют приблизительно 12 процентов населения Сирии и проживают в основном на западе страны в прибрежных районах.