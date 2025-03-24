Сторож отсудил у Минобороны России почти пять миллионов рублей за незаконное увольнение

На Урале сторож отсудил у Минобороны 4,7 миллиона рублей за то, что не работал

В Свердловской области суд восстановил в должности сторожа воинской части, обязав Минобороны выплатить почти 5 миллионов рублей за незаконное увольнение. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, сторож работал четыре года в части, расположенной в Верхней Пышме. Весной 2024 года он получил два выговора. Первый — так как недобросовестно осмотрел машину, в которой на территорию части пробрался учебный диверсант с «коктейлями Молотова». Второй — за то, что спустя несколько дней вновь провалил проверку. Он пропускал машины на территорию без досмотра с металлодетектором и зеркалом.

На суде мужчина заявил, что техника была неисправна. Его вину не доказали, поэтому суд отменил взыскания и потребовал восстановить работника. А Минобороны обязал выплатить сторожу 4,7 миллиона рублей за 271 день вынужденного прогула и 50 тысяч рублей за моральный ущерб.

Командование части намерено оспорить решение суда.

