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15:43, 25 марта 2025Культура

19-летняя невеста Лепса ответила на вопрос о ревности в отношениях с артистом

Невеста Лепса Киба заявила, что не ревнует певца к девушкам с бюстом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Молодая возлюбленная народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба заявила, что не ревнует певца к другим девушкам. Ее слова приводит Telegram-канал Super.ru.

«Я настолько уверена в себе, что никакие девочки с бюстом мне не конкурентки», — сказала 19-летняя возлюбленная исполнителя. Киба также отметила, что в отношениях она консервативна. По ее мнению, женщина должна быть хозяйкой.

Ранее Аврора Киба рассказала о планах завести детей. «Дети обязательны. Куда без детей? Но пока не планируем», — поделилась девушка.

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