Галь Гадот показала грудь в крошечном бюстгальтере для журнала

Израильская актриса и модель Галь Гадот приняла участие в откровенной съемке для журнала S Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость показала снимок, на котором предстала в серых брюках с высокой посадкой, черном пиджаке и бюстгальтере с треугольными чашками. В качестве украшений звезда «Чудо-женщины» и «Белоснежки» выбрала золотое ожерелье, оформленное бриллиантами, и массивное кольцо.

Для образа актрисы стилисты уложили волосы в тугой низкий пучок. Визажисты, в свою очередь, сделали в макияже акцент на естественность, нанеся на губы светло-розовую помаду.

Ранее сообщалось, что Галь Гадот снялась в прозрачном наряде для американского модного журнала DuJour.