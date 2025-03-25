Информация о похищении Россией 164 артефактов из Крыма оказалась недостоверной

Сведения о похищении Россией 164 артефактов из Крыма оказались фейком

В Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины распространилась информация о том, что Россия якобы похитила из Крыма по меньшей мере 164 артефакта, найденных при раскопках античных городов Нимфей и Пантикапей.

В публикации говорится, что похищением якобы занимаются 14 российских работников музея. Более того, представители ГУР заявляют, что с 2022 года музеи проводят на территории Крыма «системную пропагандистскую деятельность», а именно организуют выставки, лекции и образовательные программы. «Их цель — интегрировать украинские музеи в российское культурное пространство и уничтожить украинскую идентичность», — говорится в сообщении.

Крым является частью России, поэтому все археологические находки на его территории тоже принадлежат государству. Подобные артефакты часто бывают представлены на различных выставках, а по их окончании возвращаются в российский регион.

Так, к примеру, летом 2025 года в Пушкинском музее в Москве пройдет экспозиция «Пантикапей. Из прошлого в будущее», посвященная 80-летию Боспорской археологической экспедиции. На основе редчайших археологических находок выставка воссоздаст историю давно исчезнувшего древнейшего города на территории современной России.

В 2018 году Свердловский краеведческий музей представил выставочный проект «Керчь — древнейший город России». В Екатеринбург привезли экспонаты из одного из самых известных собраний античных памятников — фрагменты статуй и строений, керамику, барельефы из импортного мрамора и известняка.

Более того, в Нимфее, также упомянутом ГУР в качестве места для «похищения реликвий», и Пантикапее регулярно проводятся археологические экспедиции. Одна из них, в частности, организована сотрудниками Государственного Эрмитажа.

Информация о «похищении» артефактов распространилась исключительно в украинских СМИ и Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».