Кинолог назвал пять идеальных пород собак для новичков

Кинолог Голубев назвал пять идеальных пород собак для начинающих собаководов

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) и кинолог Владимир Голубев назвал пять пород собак, с которыми легче всего справиться новичкам. Он рассказал «Ленте.ру», что при выборе питомца начинающим собаководам стоит учитывать не внешние характеристики, а породные особенности будущего питомца.

По словам Голубева, будущим собаководам нужно обязательно обратить внимание на собственные возможности по уходу за питомцем, а также на размер дома. «Такой выбор поможет сделать процесс содержания питомца максимально комфортным для обеих сторон и избежать проблем с воспитанием собаки», — говорит Голубев.

Одной из самых умных и комфортных в содержании пород Голубев назвал пуделей. По его словам, несмотря на пышную шерсть, они почти не линяют и не имеют специфического запаха, что делает их идеальными для квартиры. Главное — не забывать мыть и вычесывать пуделей. Если же кто-то ищет собаку, которая сможет разделить активный образ жизни хозяина, то Голубев советует шелти, или шетландских овчарок. Шелти прекрасно ладят с детьми, обожают спорт и спокойно могут жить в городе.

Маленькие керн-терьеры и норвич-терьеры также очень неприхотливы. Они, по мнению президента РКФ, отлично подойдут молодым и активным людям, которые любят путешествовать. Эти собаки компактны и отлично воспринимают дрессировку. Голубев добавил, что элегантные папильоны с большими ушами и шелковистой шерстью также легко поддаются дрессировке. Эти собаки отличаются высоким интеллектом и особой преданностью хозяину. Несмотря на скромные размеры, представители этой породы полны энергии и жизнерадостности. Они требуют регулярного выгула и активного общения с хозяином.

Наконец, для любителей размеренных прогулок идеальным вариантом станет мопс. Голубев отмечает, что эта порода подходит для пожилых людей и юных собаководов благодаря уравновешенному характеру и привязанности к хозяину. Мопсы славятся своей дружелюбностью и адаптивностью. Они также не требуют интенсивных физических нагрузок.

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