Мадянова и Добровольскую посмертно наградили премией «Ника»

Актеры Мадянов и Добровольская посмертно получили премию «Ника»

Советского и российского актера театра и кино, заслуженного артиста РФ Романа Мадянова и народную артистку России Евгению Добровольскую посмертно наградили премией «Ника» за роли второго плана. Об этом пишет РИА Новости.

Церемония вручения прошла в московском театре «Маска» 24 марта. Награду отца вышел получать сын Мадянова Роман. Он поблагодарил киноакадемию и зрителей. «Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна "Ника"», — сказал сын артиста.

«Ника» — российская кинопремия, вручаемая за отечественные фильмы. Учреждена в 1988 году Союзом кинематографистов СССР. Лауреаты премии награждаются статуэтками крылатой древнегреческой богини Ники.