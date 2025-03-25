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09:49, 25 марта 2025Силовые структуры

Найденным в Москве золотым монетам оказалось свыше 2000 лет

Волк: Найденные в Москве редкие золотые монеты отчеканены в античные времена
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

Найденные в Москве редкие золотые монеты отчеканены в античные времена. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, при проверке информации о продаже на московском антикварном рынке старинных монет было установлено, что они попадают под описание украденных во Франции. Там за это преступление был осужден охранник музея. Но найти и вернуть похищенное не удалось.

Через каналы Интерпола во Францию был направлен запрос. Они подтвердили факт кражи золотых монет из исторического музея Сен-Реми в городе Реймсе, среди которых были редкие экземпляры античных времен, изготовленных в период с I по V век нашей эры.

Проведенная экспертиза изъятых 79 монет подтвердила их историческую и культурную ценность. Приблизительная стоимость составляет 55 миллионов рублей. Решается вопрос о возвращении коллекции во Францию.

Ранее сообщалось, что похищенная во Франции коллекция золотых монет попала на видео.

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