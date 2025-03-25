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17:38, 25 марта 2025Силовые структуры

Росфинмониторинг внес активиста Котова в список террористов и экстремистов

Активист Котов попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Росфинмониторинг внес в свой список террористов и экстремистов активиста Константина Котова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечне указаны данные гражданина: Константин Александрович Котов, 22 февраля 1985 года рождения, город Москва.

В августе 2024 года Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Котова, предоставившего денежные средства ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 282.3 Уголовного кодекса РФ («Финансирование экстремистской деятельности»).

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