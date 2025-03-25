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14:53, 25 марта 2025Экономика

Россиянам назвали опасные для здоровья цвета в интерьере

Психолог Дугенцова: Красный и оранжевый цвета в интерьере опасны для здоровья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Красный и оранжевый цвета в оформлении дома могут вызывать тревогу и раздражительность. Опасные для здоровья оттенки в интерьере жилья назвала россиянам психолог Дарья Дугенцова в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам специалистки, окружающие цвета воздействуют на зрительную и лимбическую системы мозга. Так, холодные синий и зеленый успокаивают и снижают уровень стресса, а нейтральные оттенки почти никак не влияют на нервную систему.

«Соответственно, избыток ярких цветов [в интерьере], особенно красного, действительно может повышать раздражительность и утомляемость. А мягкие тона в окружении, наоборот, помогают расслабиться и восстанавливаться», — пояснила Дугенцова.

Влияют на психическое здоровье не только сами цвета, но и отношение к ним конкретного человека. Если жильцу нравится оформление дома, он будет спокоен и счастлив, а если есть неприязнь к оттенкам в интерьере — начнет копиться напряжение, которое может вылиться в тревогу.

Ранее россиянам назвали самые опасные для здоровья места в доме. Так, стены и мягкая мебель могут накапливать в себе пылевых клещей и плесень. Грибки выделяют в воздух споры, которые вызывают приступы аллергии. В результате склонный к такой реакции организма человек начинает кашлять, чихать и страдать от одышки.

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