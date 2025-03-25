Умер ведущий популярной в 90-е программы «Времечко» Цивилев

Умер ведущий телепрограмм «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилев

Ведущий популярных в 90-е годы телепрограмм «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилев умер на 60-м году жизни. Об этом сообщается на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Публикация о том, что Цивилева не стало, была сделана вечером в понедельник, 24 марта. Причина смерти и информация о прощании с телеведущим не уточняется.

Константин Цивилев родился 1 мая 1965 года в Москве. В 1993 году окончил Московский государственный институт культуры. Работал редактором отдела сатиры и юмора на радио и над программами «С добрым утром!», «Опять 25!» и другими. Также был корреспондентом и ведущим информационных программ «Времечко» и «Сегоднячко», автором и ведущим передачи «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь».

Помимо того, Цивилев снимал документальные фильмы для канала «Столица» из цикла «Городские истории» и написал четыре книги, среди которых сборник рассказов о детстве в СССР.