Водителей в России предупредили о штрафах за новое правонарушение

«Коммерсантъ»: С 1 апреля водителей в РФ будут штрафовать за иностранные права

С 1 апреля водителей в России будут штрафовать за новое правонарушение — использование иностранных прав на управление транспортными средствами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Владельцев автомобилей предупредили, что штраф составит от пяти до 15 тысяч рублей.

Уточняется, что использование иностранных прав станет правонарушением для тех, кто получил российский вид на жительство или гражданство до 1 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что власти продлили срок действия прав, которые были действительны до 2025 года. Это значит, что если на удостоверении указана дата окончания срока действия — любой день с 1 января по 31 декабря 2025 года, то эти права можно не менять до 2028 года и продолжать водить автомобиль со старым удостоверением. Однако послабление касается не всех категорий водителей.