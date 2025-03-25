Элитный отряд наемников ВСУ назвали красивой оберткой с дерьмовой начинкой

Военблогер Рожин усомнился в элитном подразделении наемников ВСУ Chosen Company

Военный блогер Борис Рожин усомнился в элитном подразделении Вооруженных сил Украины (ВСУ) Chosen Company, в котором числятся наемники из англоговорящих стран. Свои замечания к действиям бойцов он опубликовал в своем Telegram-канале.

Эксперт обратил внимание на видео боя, распространенное украинской стороной. На кадрах видно, как несколько бронеавтомобилей HMMWV движутся по полю, после чего одна из машин взрывается и завязывается перестрелка.

Рожин указал на ряд ошибок ВСУ, от слабого планирования задачи и отсутствия разведданных до нетипичного для современных реалий боевого порядка и недостаточной слаженности между наемниками. «Грамотный огонь по флангу мог бы решить судьбу штурмовиков очень быстро. Члены отряда кучкуются на одном месте, при перемещении выбирают маршруты движения в секторах ведения огня своих же», — среди прочего, объяснил военблогер.

Также он указал, что со стороны Вооруженных сил России наблюдалось слабое огневое воздействие. «Создается чувство, что наши находятся в очень сильном меньшинстве, либо все показанное есть очень хорошая постановка для пиар-акции, чтобы привлекать иностранцев в "Иностранный легион"», — предположил Рожин. Он добавил, что ролик был снят, чтобы все красиво показать, при этом не навредив «ценному активу в лице представителей "важных" наций» в составе украинских войск.

«НАТОвский отряд Chosen Company — это просто красивая картинка, красивая обертка, но с крайне дерьмовой начинкой», — резюмировал военблогер.

