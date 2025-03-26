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11:17, 26 марта 2025Ценности

50-летняя Ева Лонгория разместила фото в купальнике

50-летняя актриса Ева Лонгория разместила фото в леопардовом купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @evalongoria

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория разместила фото в откровенном образе. Соответствующий кадр появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» разместила кадр, на котором предстала, лежа на шезлонге в леопардовом купальнике. Звезда надела черную бейсболку с надписью и цепочку с подвеской. При этом она распустила темные волосы.

Ранее в марте Ева Лонгория появилась на публике в откровенном платье. Папарацци заметили звезду у киностудии телешоу «Доброе утро, Америка» в Майами.

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