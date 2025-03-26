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10:11, 26 марта 2025Экономика

Китаю предсказали шок из-за утраты важного преимущества

FT: Исчезновение дешевой рабочей силы шокирует китайскую экономику
Кирилл Луцюк

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Заработные платы в производственных центрах южного Китая, которые некогда обеспечили ему взрывной экономический рост, неуклонно растут, а конкуренция со стороны других стран Юго-Восточной Азии становится все более жесткой. Об этом сообщило издание Financial Times.

Оказалось, что китайские заводы сталкиваются с одной и той же проблемой: им приходится либо инвестировать в автоматизацию, что оборачивается сокращением числа рабочих мест, либо они медленно приходят в упадок. Как полагают экономисты, подобные тенденции означают для Китая отход от дешевого производства. Это означает, что миллионы менее квалифицированных рабочих могут оказаться в очень сложном положении.

Так, исследование, проведенное Университетом Чанчжоу, показало, что в 12 трудоемких отраслях средняя занятость сократилась примерно на 14 процентов, или почти на 4 миллиона рабочих мест, в период с 2011 по 2019 год. В текстильной промышленности сокращение рабочих мест оценивается в 90 процентов. Эксперты FT установили, что с 2019 по 2023 год в этих сегментах количество рабочих мест упало на 3,4 миллиона.

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По словам главного экономиста по Азии в HSBC Фредерика Ноймана, Китай последние десятилетия использовал дешевую рабочую силу как сравнительное преимущество и стал доминирующим производителем.

«Теперь эта игра окончена», — уверен Нойман.

Таким образом, Китаю предстоит испытать тот же шок, который перенесли западные страны после вступления КНР во Всемирную торговую организацию. Тогда, в начале 2000-х годов, производства из США, Европы и других государств массово переехали на дешевые и эффективные фабрики в Гуандуне. Теперь дешевые фабрики находятся во Вьетнаме и Индонезии.

Пекин надеется развивать экономику за счет потребления, сферы услуг и передовых производств. Но аналитики считают, что производство в высокотехнологичных отраслях будет менее трудоемким и не сможет поглотить избыток рабочей силы.

Это означает, что из-за роста безработицы экономические перспективы Китая ухудшатся. Там может возникнуть социальная напряженность, с которой политики, привыкшие к десятилетиям головокружительного роста, пока не знакомы.

Ранее Китай заподозрили в том, что у него остается все меньше денег для преодоления серьезных экономических вызовов. Налоговые поступления в казну падают, а это означает, что местные экспортные отрасли могут не получить поддержки, которая необходима им в условиях тарифного противостояния с США.

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