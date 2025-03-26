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18:41, 26 марта 2025Россия

Медведев поручил развернуть высокоэффективные комплексы ПВО

Медведев поручил для защиты от БПЛА развернуть высокоэффективные комплексы ПВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поручил для защиты от дронов развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал о демонстрации систем ПВО, которые основаны на новых физических принципах.

«Для защиты от них необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая и те комплексы, которые могут использовать эти новые физические принципы», — сказал Медведев.

Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил о разработке новейшей системы ПВО «Панцирь-СМД-Е» с боевым модулем без автоматических пушек.

Каких-либо других подробностей о системе Артяков не сообщил.

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