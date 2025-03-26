Медведев поручил развернуть высокоэффективные комплексы ПВО

Медведев поручил для защиты от БПЛА развернуть высокоэффективные комплексы ПВО

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поручил для защиты от дронов развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал о демонстрации систем ПВО, которые основаны на новых физических принципах.

«Для защиты от них необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая и те комплексы, которые могут использовать эти новые физические принципы», — сказал Медведев.

Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил о разработке новейшей системы ПВО «Панцирь-СМД-Е» с боевым модулем без автоматических пушек.

Каких-либо других подробностей о системе Артяков не сообщил.