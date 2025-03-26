Медведев поручил развернуть высокоэффективные комплексы ПВО

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поручил для защиты от дронов развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.
Он рассказал о демонстрации систем ПВО, которые основаны на новых физических принципах.
«Для защиты от них необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая и те комплексы, которые могут использовать эти новые физические принципы», — сказал Медведев.
Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил о разработке новейшей системы ПВО «Панцирь-СМД-Е» с боевым модулем без автоматических пушек.
Каких-либо других подробностей о системе Артяков не сообщил.