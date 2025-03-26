Необычное животное в белой «маске» появилось в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке появился необычный детеныш альпаки в белой маске

Новосибирский зоопарк обзавелся новым постояльцем — альпакой с необычным окрасом. Главная особенность малыша — белая отметина на мордочке, напоминающая маску, сообщает MK.RU.

Необычная внешность детеныша сразу привлекла внимание сотрудников зоопарка и посетителей. В честь этого события даже сняли небольшой фильм, рассказывающий об удивительном новоселе.

Альпаки поселились в Новосибирском зоопарке в 2017 году. Первых животных привезли из Москвы и Нижнего Новгорода. Молодые самец и самка быстро привыкли друг к другу и вскоре стали парой. Их легко различить: самец имеет темную шерсть, а самка — светлую. Именно от них появился на свет малыш в «маске», который теперь радует посетителей необычным внешним видом. Отмечается, что детеныш уже уверенно выходит на прогулки, познавая окружающий мир под присмотром родителей.

В дикой природе альпаки населяют высокогорья Южной Америки, преимущественно Перу, где сегодня их насчитывается около трех миллионов. Эти животные ценятся за мягкую и теплую шерсть, которую считают одной из самых качественных среди натуральных материалов.

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