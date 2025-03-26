Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:13, 26 марта 2025Моя страна

Необычное животное в белой «маске» появилось в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке появился необычный детеныш альпаки в белой маске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Новосибирского зоопарка

Новосибирский зоопарк обзавелся новым постояльцем — альпакой с необычным окрасом. Главная особенность малыша — белая отметина на мордочке, напоминающая маску, сообщает MK.RU.

Необычная внешность детеныша сразу привлекла внимание сотрудников зоопарка и посетителей. В честь этого события даже сняли небольшой фильм, рассказывающий об удивительном новоселе.

Альпаки поселились в Новосибирском зоопарке в 2017 году. Первых животных привезли из Москвы и Нижнего Новгорода. Молодые самец и самка быстро привыкли друг к другу и вскоре стали парой. Их легко различить: самец имеет темную шерсть, а самка — светлую. Именно от них появился на свет малыш в «маске», который теперь радует посетителей необычным внешним видом. Отмечается, что детеныш уже уверенно выходит на прогулки, познавая окружающий мир под присмотром родителей.

В дикой природе альпаки населяют высокогорья Южной Америки, преимущественно Перу, где сегодня их насчитывается около трех миллионов. Эти животные ценятся за мягкую и теплую шерсть, которую считают одной из самых качественных среди натуральных материалов.

Ранее в астраханском заказнике «Степной» удалось заснять крупное скопление краснокнижных сайгаков. Грандиозную миграцию тысяч редчайших животных заметили как вблизи кордона, так и у наблюдательной вышки.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России раскрыло ход боев на белгородском направлении

    Запашный призвал лишить государственных наград Макаревича и Вайкуле

    Раскрыты новые подробности будущей свадьбы богатейшего человека в мире

    На 40-летнюю россиянку завели уголовное дело за интимную связь с 16-летним подростком

    В России ученые захотели лечить рак на генном уровне

    Дачникам подсказали способ сохранить здоровье

    В США построили макет российского «Панциря»

    Россиянам рассказали о взлете импорта сливочного масла из Аргентины и Уругвая

    В России потребовали кардинально переломить ситуацию с нападением собак на людей

    Голый мужчина с мечом в руках задержан в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше