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20:23, 26 марта 2025Забота о себе

Раскрыт наименее вредный для фигуры алкоголь

Нарколог Исаев назвал сухое вино наименее вредным для фигуры алкоголем
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Zan Lazarevic / Unsplash

Наименее вредным для фигуры алкоголем считается сухое вино, заявил нарколог Руслан Исаев. Его слова приводит «Газета.Ru».

Врач назвал сухое вино наиболее безопасным алкоголем для тех, кто следит за фигурой благодаря его относительно низкой калорийности. В одном бокале напитка содержится около 120-150 килокалорий, в то время как в среднестатистическом коктейле на основе ликеров и сиропа — от 300 до 500 килокалорий, объяснил он.

При этом, по словам Исаева, пиво, несмотря на относительно низкую калорийность, для фигуры небезопасно, потому что никто не ограничивается 100 миллилитрами этого напитка. «Обычная бутылка (0,5 литра) содержит 200-250 килокалорий, а два бокала — это уже калорийность полноценного приема пищи. Причем без какой-либо питательной ценности, ведь пиво практически не содержит белков, полезных жиров или клетчатки», — уточнил он.

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В заключение нарколог отметил, что абсолютно безопасного для фигуры алкоголя не существует. В связи с этим он рекомендовал тем, кто хочет похудеть, полностью исключить его из меню. По словам врача, спиртные напитки усиливают аппетит, провоцируют скачки уровня сахара в крови и, как следствие, резкий выброс инсулина, провоцирующего отложение жира в области живота.

Ранее врач-психиатр Вадим Безруков назвал несколько способов вычислить человека с проблемами с алкоголем или запрещенными веществами. По его словам, со временем лицо такого человека становится специфически одутловатым из-за нарушения водно-солевого баланса, кожа изменяет внешний вид, теряет упругость и выглядит обрюзгшей.

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