Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:14, 26 марта 2025Силовые структуры

Раскрыта причина задержания главы агрохолдинга «Русагро» Мошковича

Задержанного главу агрохолдинга «Русагро» заподозрили в захвате чужих активов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Одной из причин задержания главы агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича стало подозрение в захвате активов холдинга «Солнечные продукты». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, захваченные активы оцениваются в более чем один миллион рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

В офисах компании в Москве и Белгороде сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.

В сентябре 2024 года сообщалось о попытке поглощения крупнейшего белгородского свиноводческого предприятия «Агро-Белогорье» группой компаний «Русагро» миллиардера Вадима Мошковича

    Обсудить
    Последние новости

    Основатель агрохолдинга «Русагро» задержан

    Премьер Армении заявил о готовности обсудить роспуск Минской группы ОБСЕ

    Украина предъявила обвинения Владимиру Соловьеву по пяти уголовным статьям

    Любителей поцелуев предупредили о передающихся через слюну болезнях

    Антироссийские поправки к Конституции Эстонии назвали безумием

    Российский священник с матерью вломились в квартиру соседки из-за громкого смеха

    В задержании Гуцул увидели влияние Румынии

    Глава РФС заявил об уменьшении количества противников возвращения России на турниры

    Выявлена скрытая связь между ожирением и нарушениями сна

    Патрушев прокомментировал возможность сотрудничества с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше