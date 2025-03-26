Раскрыта причина задержания главы агрохолдинга «Русагро» Мошковича

Задержанного главу агрохолдинга «Русагро» заподозрили в захвате чужих активов

Одной из причин задержания главы агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича стало подозрение в захвате активов холдинга «Солнечные продукты». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, захваченные активы оцениваются в более чем один миллион рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

В офисах компании в Москве и Белгороде сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.

В сентябре 2024 года сообщалось о попытке поглощения крупнейшего белгородского свиноводческого предприятия «Агро-Белогорье» группой компаний «Русагро» миллиардера Вадима Мошковича