Советник Трампа назвал причину попадания журналиста в секретный чат Белого дома

Уолтц: Журналист попал в секретный чат Белого дома под чужим телефоном

Журналист The Atlantic Джеффри Голдберг попал в секретный чат Белого дома под чужим номером телефона. Причину произошедшего назвал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

«Конечно, я не видел этого неудачника в чате. Он отображался как кто-то другой», — отметил Уолтц.

Уолтц добавил, что номера журналиста не было в списке его контактов, и подчеркнул, что он «каким-то образом оказался в чьих-то контактах, а затем был втянут в эту группу». По словам советника, сотрудник, которого президент США Дональд Трамп назвал виновником произошедшего, не виноват, так как «получил чужой номер под чужим контактом».

Ранее The Atlantic опубликовал эксклюзивную статью главного редактора Голдберга, в которой раскрывалось содержание секретных переговоров высших должностных лиц США о возможной атаке на йеменских хуситов. По словам журналиста, 11 марта он получил запрос на подключение к закрытой группе в мессенджере Signal.