Советник Трампа взял на себя ответственность за слитый секретный чат Белого дома

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц взял на себя ответственность за слитый секретный чат Белого дома. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
«Я создал чат. Моя задача — следить за тем, чтобы все было согласовано», — признал он. Уолтц раскритиковал редактора The Atlantic, который по ошибке оказался в чате, и пообещал, что Илон Маск проведет расследование случившегося вместе с другими сотрудниками администрации Трампа.
Советник американского лидера повторил слова Трампа, что было бы идеально, если бы все важные разговоры о национальной безопасности проходили лично, но сказал, что это не всегда возможно.
Ранее американский журнал The Atlantic опубликовал эксклюзивную статью главного редактора Джеффри Голдберга, в которой раскрывалось содержание секретных переговоров высших должностных лиц США о возможной атаке на группировку хуситов в Йемене. Как утверждает журналист, 11 марта он получил запрос на подключение к закрытой группе в мессенджере Signal.