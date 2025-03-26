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08:56, 26 марта 2025Мир

Советник Трампа взял на себя ответственность за слитый секретный чат Белого дома

Fox News: Уолтц взял на себя ответственность за слитый секретный чат Белого дома
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц взял на себя ответственность за слитый секретный чат Белого дома. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я создал чат. Моя задача — следить за тем, чтобы все было согласовано», — признал он. Уолтц раскритиковал редактора The Atlantic, который по ошибке оказался в чате, и пообещал, что Илон Маск проведет расследование случившегося вместе с другими сотрудниками администрации Трампа.

Советник американского лидера повторил слова Трампа, что было бы идеально, если бы все важные разговоры о национальной безопасности проходили лично, но сказал, что это не всегда возможно.

Ранее американский журнал The Atlantic опубликовал эксклюзивную статью главного редактора Джеффри Голдберга, в которой раскрывалось содержание секретных переговоров высших должностных лиц США о возможной атаке на группировку хуситов в Йемене. Как утверждает журналист, 11 марта он получил запрос на подключение к закрытой группе в мессенджере Signal.

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