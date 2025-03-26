В Европе подешевел газ

Стоимость газа на лондонской бирже ICE снизилась на два процента. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Апрельские фьючерсы на поставку топлива по индексу голландского хаба TTF подешевели до уровня в 455 долларов за тысячу кубометров. На минимуме газ в Европе дешевел до 452 долларов (минус 2,7 процента). На максимальной отметке цена доходила до 461,6 доллара (минус 0,6 процента)
Как заявил РИА Новости портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, при оценке стоимости топлива уже можно исключать сезонный фактор. Сейчас на котировки влияет вопрос о том, где и почем ЕС будет покупать газ в подземные хранилища перед новым отопительным сезоном.
По информации Politico, Еврокомиссия начала обсуждать транзит газа из Греции и Турции. По предварительному плану, топливо будет запасаться в подземных газовых хранилищах (ПГХ) на Украине, после чего перенаправляться в трубопроводы Словакии. Соответствующее предложение озвучили во время визита представителей ЕК в Киев в конце февраля. Этот план может помочь разрешить конфликт между Украиной и Словакией из-за прекращения транзита российского газа в республику.