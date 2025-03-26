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20:48, 26 марта 2025Экономика

В Европе подешевел газ

Стоимость газа на лондонской бирже ICE снизилась до $455 за тысячу кубометров
Вячеслав Агапов

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Стоимость газа на лондонской бирже ICE снизилась на два процента. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Апрельские фьючерсы на поставку топлива по индексу голландского хаба TTF подешевели до уровня в 455 долларов за тысячу кубометров. На минимуме газ в Европе дешевел до 452 долларов (минус 2,7 процента). На максимальной отметке цена доходила до 461,6 доллара (минус 0,6 процента)

Как заявил РИА Новости портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, при оценке стоимости топлива уже можно исключать сезонный фактор. Сейчас на котировки влияет вопрос о том, где и почем ЕС будет покупать газ в подземные хранилища перед новым отопительным сезоном.

По информации Politico, Еврокомиссия начала обсуждать транзит газа из Греции и Турции. По предварительному плану, топливо будет запасаться в подземных газовых хранилищах (ПГХ) на Украине, после чего перенаправляться в трубопроводы Словакии. Соответствующее предложение озвучили во время визита представителей ЕК в Киев в конце февраля. Этот план может помочь разрешить конфликт между Украиной и Словакией из-за прекращения транзита российского газа в республику.

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