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23:30, 26 марта 2025Мир

В США прибыл новый российский посол

ТАСС: В США прибыл новый российский посол Дарчиев
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Александр Дарчиев

Александр Дарчиев. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В США прибыл новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным РИА Новости, правительственный борт РФ приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла в страну.

Президент России Владимир Путин подписал приказ о назначении Дарчиева на пост посла в Соединенных Штатах 6 марта. Кроме того, дипломат будет курировать вопросы Северной Америки и Северной Атлантики, а также выступать постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне.

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