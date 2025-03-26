ТАСС: В США прибыл новый российский посол Дарчиев

В США прибыл новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным РИА Новости, правительственный борт РФ приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла в страну.

Президент России Владимир Путин подписал приказ о назначении Дарчиева на пост посла в Соединенных Штатах 6 марта. Кроме того, дипломат будет курировать вопросы Северной Америки и Северной Атлантики, а также выступать постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне.