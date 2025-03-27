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16:27, 27 марта 2025Бывший СССР

Депутат Рады анонсировала расследование нарушений при мобилизации и фортификации

Депутат Рады Безуглая: Фортификация и мобилизация станут темой расследований
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Украины анонсировала расследования по поводу обороны, возведения фортификаций и мобилизации на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее в Раде создали временную следственную комиссию для расследования возможных нарушений при обороне республики, куда вошла Безуглая.

«Посмотрим, что удастся нарыть по поводу фортификаций, обороны, мобилизации и так далее. Парламент должен реагировать», — написала нардеп.

Ранее Безуглая заявляла, что настоящая статуя Свободы теперь находится в Киеве. С одной из достопримечательностей Нью-Йорка парламентарий сравнила статую «Родина-мать», которая находится в Киеве.

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