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18:36, 27 марта 2025Экономика

Дерипаска заключил мировое соглашение с журналистами Фельгенгауэр и Плющевым

Таганский суд утвердил мировое соглашение Дерипаски с Фельгенгауэр и Плющевым
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Таганский суд Москвы утвердил мировое соглашение, заключенное бизнесменом Олегом Дерипаской с журналистами Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым (оба признаны в РФ иноагентами) по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает ТАСС.

Суд вынес два определения о заключении мирового соглашения и прекратил производство по делу. Представляющий Дерипаску адвокат Алексей Мельников уточнил, что журналисты должны за 10 дней подготовить опровержение сведений и удалить видео, из-за которых Дерипаска подал на них в суд. В случае просрочки за каждый ее день Фельгенгауэр и Плющева обяжут заплатить по 10 тысяч рублей.

Двух других ответчиков по делу — журналистку Марию Певчих (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и правозащитницу Ольгу Романову (также признана в России иноагентом) — суд обязал опубликовать опровержение распространенной ими информации о Дерипаске. С ними мировое соглашение не заключалось.

Иск был подан в декабре прошлого года. Поводом для обращения в суд стали «распространенные ответчиками 14 марта в интернете сведения о якобы имевшем место давлении на российские суды, в частности, о влиянии Дерипаски на освобождение Захария Калашова, известного как Шакро Молодой».

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