Матвиенко возмутилась случаями высадки школьников из автобусов

Матвиенко возмутилась, что школьников в России высаживают из автобусов

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась, что школьников в России могут высаживать из автобусов за неоплату проезда. Об этом сообщает РИА Новости.

Она обратилась к главе Минтранса Роману Старовойту и заявила, что его ведомство много времени уделило льготам транспортного комплекса, в частности, они коснулись семей с детьми.

«И это правда. Демография сегодня самая главная тема. Льгот много, но не всегда они реализуются. И здесь нужно усилить контроль. До сих пор там какого-то ребенка, школьника, кто-то имеет право высадить из автобуса. Это что такое? Что, частные перевозчики — это у нас государство в государстве?», — возмутилась Матвиенко.

Спикер Совета Федерации напомнила, что люди должны понимать свое право пользоваться льготами, которые предоставляет государство.

В этот же день Матвиенко заявила, что президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени