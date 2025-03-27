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18:48, 27 марта 2025Россия

Матвиенко возмутилась случаями высадки школьников из автобусов

Матвиенко возмутилась, что школьников в России высаживают из автобусов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: pavla / Shutterstock / Fotodom

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась, что школьников в России могут высаживать из автобусов за неоплату проезда. Об этом сообщает РИА Новости.

Она обратилась к главе Минтранса Роману Старовойту и заявила, что его ведомство много времени уделило льготам транспортного комплекса, в частности, они коснулись семей с детьми.

«И это правда. Демография сегодня самая главная тема. Льгот много, но не всегда они реализуются. И здесь нужно усилить контроль. До сих пор там какого-то ребенка, школьника, кто-то имеет право высадить из автобуса. Это что такое? Что, частные перевозчики — это у нас государство в государстве?», — возмутилась Матвиенко.

Спикер Совета Федерации напомнила, что люди должны понимать свое право пользоваться льготами, которые предоставляет государство.

В этот же день Матвиенко заявила, что президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

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