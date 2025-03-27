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13:34, 27 марта 2025Силовые структуры

Находившегося в розыске сына советского спортивного комментатора нашли спустя годы

В Петербурге задержан сын спортивного комментатора Озерова по делу о взятках
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Петербурге полицейские задержали 55-летнего москвича Николая Озерова-младшего — сына советского спортивного комментатора Николая Озерова. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчина находился в федеральном розыске с мая 2018 года по уголовному делу о взяточничестве на посту главы городского поселения Загорянский Московской области. Оперативники уголовного розыска нашли его в Адмиралтейском районе Петербурга утром 26 марта на Почтамтской улице.

Озерова-младшего доставили в отдел полиции. С учетом выданной санкции на арест его отправят в СИЗО «Кресты-2».

Подмосковное управление МВД обвиняет его в получении взяток во время пребывания на госслужбе в 2012 году. Тогда под подоконником в его кабинете были обнаружены пять миллионов рублей в полиэтиленовом пакете. Озеров-младший вину в коррупции отрицал.

По версии следствия, деньги он получил от главы дачных некоммерческих партнерств за разрешительную документацию по газификации поселка. Его арестовали, но позже освободили из-под стражи по просьбе известных спортсменов — друзей отца.

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