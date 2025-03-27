Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 27 марта 2025Мир

Неизвестный с ножом напал на пятерых человек в Амстердаме

NOS: В Амстердаме пострадали пять человек в результате нападения с ножом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Mizzle Media / Handout via Reuters

Пять человек получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного в Амстердаме. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на полицию города.

«Подозреваемый арестован. Ясности относительно мотива или причины нападения до сих пор нет», — заявили в полиции.

Инцидент произошел на улице Синт-Николасстрат, недалеко от площади Дам. Из-за происшествия в экстренном порядке была прервана встреча городского совета, а мэр города Фемке Халсема покинула заседание.

23 марта в американском городе Хьюстон шесть человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе. Инцидент произошел на фоне полицейских рейдов по нелегальным заведениям после серии подобных происшествий.

    Обсудить
    Последние новости

    Французские и британские военные отправятся на Украину. Макрон объяснил, что они будут там делать

    В России впервые показали лазерное антидроновое ружье

    Казанские инженеры создали беспилотник нового поколения

    Российская блогерша призналась в мечте о густых волосах в подмышках

    Зеленский пожелал видеть на Украине готовых к войне европейских солдат

    Зеленский увидел человека с другой планеты в делегации США

    Жительницам российского региона решили платить по 100 тысяч рублей за раннюю беременность

    Зеленский обвинил США в непостоянстве

    Считавшаяся утонувшей на батискафе россиянка оказалась жива

    Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше