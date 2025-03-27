Неизвестный с ножом напал на пятерых человек в Амстердаме

NOS: В Амстердаме пострадали пять человек в результате нападения с ножом

Пять человек получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного в Амстердаме. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на полицию города.

«Подозреваемый арестован. Ясности относительно мотива или причины нападения до сих пор нет», — заявили в полиции.

Инцидент произошел на улице Синт-Николасстрат, недалеко от площади Дам. Из-за происшествия в экстренном порядке была прервана встреча городского совета, а мэр города Фемке Халсема покинула заседание.

23 марта в американском городе Хьюстон шесть человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе. Инцидент произошел на фоне полицейских рейдов по нелегальным заведениям после серии подобных происшествий.