Популярная российская юмористка раскрыла реакцию очень взрослого иностранца на ее шутки

Юмористка Мария Щербакова рассказала, как иностранец похвалил ее творчество

Популярная российская юмористка Мария Щербакова в подкасте «Шутницы» раскрыла реакцию иностранца на ее шутки. Запись выпуска доступна на YouTube-канале стендап-объединения.

По словам Щербаковой, к ней в кафе подошел иностранец, который узнал ее и похвалил ее творчество. «Через какое-то время ко мне с этого же стола подходит очень взрослый мужик и говорит: "Ты же комик?". Он со мной по-английски еще общается. (...) "Я видел рилс с тобой. Я ничего не понимаю по-русски, поэтому я его перевел. Очень смешно, я подписался на ваш клуб"», — вспомнила Щербакова.

Щербакова добавила, что мужчина также захотел прийти к ней на выступление, несмотря на то, что он ни слова не понимал по-русски. Юмористка пригласила его на шоу, однако мужчина в итоге не пришел.

Ранее известная российская юмористка Ирина Мягкова рассказала о том, как в юности ее сильно удивили супермаркеты во Франции. По словам комедиантки, у нее осталось много положительных впечатлений после поездки в Европу.