В Литве нашли машину пропавших американских военных

В Литве под водой нашли машину M88, на которой ехали пропавшие военные США

Командование армии США в Европе заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что пропавшие без вести военные находились на M88 Hercules во время учений. Поиски бойцов продолжаются.

«Машина была обнаружена затопленной в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, литовскими вооруженными силами и другими литовскими властями», — отметили военные.

Ранее сообщалось, что в Литве пропали американские военные, гусеничное транспортное топливо и автомобиль. Представитель Литовской армии майор Гинтаутас Цюни заявил, что предполагаемое место происшествия установлено, ведутся поисково-спасательные работы.