В Сочи арестовали устроившего стрельбу в магазине россиянина

В Сочи на два месяца арестовали мужчину, убившего управляющую мясного магазина

В Сочи на два месяца арестовали мужчину, расправившегося с управляющей мясным магазином. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Возбуждено дело по статье 105 («Убийство») и части 30 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, в отдел полиции Дагомыса поступило сообщение, что в магазин на улице Армавирской в витрину въехала машина. После чего водитель несколько раз выстрелил в людей и скрылся. Предположительно, он стрелял из ружья. 43-летняя женщина, которая была управляющей магазина, получила ранения, несовместимые с жизнью, а 48-летний местный житель получил ранение плеча, он был доставлен в больницу.

Сотрудниками ДПС в селе Волковка был обнаружен автомобиль, на котором скрылся преступник. Пустая машина стояла на обочине. При обследовании прилегающих территорий госавтоинспекторы обнаружили и задержали злоумышленника, также у него изъяли оружие. Подозреваемым оказался 52-летний житель города Сочи.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что расправившегося с управляющей российским магазином задержали.