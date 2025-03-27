Во Франции усомнились в поддержке Украины

FT: Франция сомневается, что поддержка Украины отвечает ее интересам

Франция не уверена, отвечает ли борьба за Украину ее национальным интересам. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного французского полковника.

«Французские чиновники больше беспокоятся о возрождении "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии или о последствиях событий в Газе», — сказал военный изданию.

Financial Times отмечает, что следующий президент Франции может уделять еще меньше внимания украинскому конфликту, чем действующий глава государства Эммануэль Макрон. В числе возможных кандидатов издание называет лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Ранее Макрон заявил, что Франция и Великобритания отправят делегацию военных на Украину, чтобы разработать формат будущей военной поддержки Вооруженных сил Украины. Также он отметил, что в ближайшие три недели главы МИД стран Европы выработают конкретные предложения о контроле режима прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.