Во Франции усомнились в поддержке Украины

Франция не уверена, отвечает ли борьба за Украину ее национальным интересам. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного французского полковника.
«Французские чиновники больше беспокоятся о возрождении "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии или о последствиях событий в Газе», — сказал военный изданию.
Financial Times отмечает, что следующий президент Франции может уделять еще меньше внимания украинскому конфликту, чем действующий глава государства Эммануэль Макрон. В числе возможных кандидатов издание называет лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Ранее Макрон заявил, что Франция и Великобритания отправят делегацию военных на Украину, чтобы разработать формат будущей военной поддержки Вооруженных сил Украины. Также он отметил, что в ближайшие три недели главы МИД стран Европы выработают конкретные предложения о контроле режима прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.