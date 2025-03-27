Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:39, 27 марта 2025Мир

Во Франции усомнились в поддержке Украины

FT: Франция сомневается, что поддержка Украины отвечает ее интересам
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Франция не уверена, отвечает ли борьба за Украину ее национальным интересам. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного французского полковника.

«Французские чиновники больше беспокоятся о возрождении "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии или о последствиях событий в Газе», — сказал военный изданию.

Financial Times отмечает, что следующий президент Франции может уделять еще меньше внимания украинскому конфликту, чем действующий глава государства Эммануэль Макрон. В числе возможных кандидатов издание называет лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Ранее Макрон заявил, что Франция и Великобритания отправят делегацию военных на Украину, чтобы разработать формат будущей военной поддержки Вооруженных сил Украины. Также он отметил, что в ближайшие три недели главы МИД стран Европы выработают конкретные предложения о контроле режима прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

    Обсудить
    Последние новости

    Макрон анонсировал отправку военных на Украину

    Названо число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

    Прокуратура запросила срок для Депардье

    В Нью-Йорке задумали запретить Tesla

    Капризов вернулся к тренировкам на льду после операции

    В России упала максимальная ставка по вкладам

    Пожилой мужчина застрял в пустыне из-за дождей и провел там пять дней

    Россиянам раскрыли способ сэкономить на путешествиях и не разочароваться

    Зеленский высказал опасения нового наступления России

    Медведев допустил лишение паспорта и высылку из России одной категории граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше