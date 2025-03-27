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08:11, 27 марта 2025Россия

Бойцы ВСУ при бегстве из Курской области подорвались на своем же минном поле

ТАСС: ВСУ при бегстве из курской Викторовки подорвались на своем минном поле
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Konopatov Yuri / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвались на своем же минном поле, когда отступали из населенного пункта Викторовка севернее Суджи. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника инженерной службы полка «Юг» с позывным Пегас, его цитирует ТАСС.

«В районе разминирования, снятия минных полей в районе населенного пункта Викторовка столкнулись с тем, что противник при отступлении подрывается на своих же минных полях», — сообщил военнослужащий.

Он добавил, что противник подрывался на своих же минных полях по незнанию. ВСУ в результате понесли потери в колесной и гусеничной технике, а также в экипаже и десанте.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ не могут бежать в Сумскую область из населенного пункта Гуево из-за своих же мин. Заминированный ВСУ лесной массив с одной стороны осложняет продвижение, а с другой — не позволяет противнику сбежать.

ЖЗЛ
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