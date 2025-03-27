Бойцы ВСУ при бегстве из Курской области подорвались на своем же минном поле

ТАСС: ВСУ при бегстве из курской Викторовки подорвались на своем минном поле

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвались на своем же минном поле, когда отступали из населенного пункта Викторовка севернее Суджи. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника инженерной службы полка «Юг» с позывным Пегас, его цитирует ТАСС.

«В районе разминирования, снятия минных полей в районе населенного пункта Викторовка столкнулись с тем, что противник при отступлении подрывается на своих же минных полях», — сообщил военнослужащий.

Он добавил, что противник подрывался на своих же минных полях по незнанию. ВСУ в результате понесли потери в колесной и гусеничной технике, а также в экипаже и десанте.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ не могут бежать в Сумскую область из населенного пункта Гуево из-за своих же мин. Заминированный ВСУ лесной массив с одной стороны осложняет продвижение, а с другой — не позволяет противнику сбежать.