The Nation: Аэропорты Таиланда приостановили работу из-за мощного землетрясения

Аэропорты Таиланда временно перестали принимать и отправлять рейсы из-за мощного землетрясения. О приостановке работы авиагавани пишет The Nation.

«В связи с землетрясением, произошедшим в пятницу днем (28 марта), был издан общенациональный приказ о запрете на полеты во всех воздушных гаванях Таиланда», — cообщается на странице издания в соцсети Х (бывший Twitter).

При этом, по данным сервиса FlightRadar, аэропорты Бангкока и Пхукета работают, в данный момент на посадку заходят несколько бортов.

Ранее находящихся в Бангкоке россиян начали экстренно эвакуировать из гостиниц из-за землетрясения. По словам туристов, сильные толчки в тайской столице ощущались примерно пять минут, «здания ходили ходуном».