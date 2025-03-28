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11:06, 28 марта 2025Путешествия

Аэропорты Таиланда приостановили работу из-за мощного землетрясения

The Nation: Аэропорты Таиланда приостановили работу из-за мощного землетрясения
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Ann Wang / Reuters

Аэропорты Таиланда временно перестали принимать и отправлять рейсы из-за мощного землетрясения. О приостановке работы авиагавани пишет The Nation.

«В связи с землетрясением, произошедшим в пятницу днем (28 марта), был издан общенациональный приказ о запрете на полеты во всех воздушных гаванях Таиланда», — cообщается на странице издания в соцсети Х (бывший Twitter).

При этом, по данным сервиса FlightRadar, аэропорты Бангкока и Пхукета работают, в данный момент на посадку заходят несколько бортов.

Ранее находящихся в Бангкоке россиян начали экстренно эвакуировать из гостиниц из-за землетрясения. По словам туристов, сильные толчки в тайской столице ощущались примерно пять минут, «здания ходили ходуном».

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