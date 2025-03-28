Бывшая возлюбленная российского миллиардера вышла в свет в прозрачной юбке

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова вышла в свет в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица посетила премию для молодых фэшн-дизайнеров LVMH Prize. Для мероприятия она выбрала монохромный черный наряд, который включал в себя прозрачную юбку ниже колена и облегающий кожаный жакет с глубоким декольте, частично обнажавшим грудь без бюстгальтера.

Кроме того, знаменитость надела остроносые слингбэки на высоких каблуках, распустила волосы и нанесла на ногти красный лак в качестве акцента в образе.

Ранее в марте Елена Перминова также обнажила грудь перед камерой.