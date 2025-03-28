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16:34, 28 марта 2025Мир

Германские ВВС сопроводили неизвестный самолет над Балтикой

Истребители ВВС Германии сопроводили неизвестный самолет над Балтикой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kay Nietfeld / Pool / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Германии подняли в воздух истребители для сопровождения неизвестного самолета над Балтийским морем. Информацию об этом подтвердили в Кабмине ФРГ, передает РИА Новости.

По словам официального представителя министерства обороны Натали Йеннинг, самолет находился в международном воздушном пространстве над Балтикой без плана полета и без сигнала транспондера. При этом она отметила, что воздушное судно не нарушало воздушное пространство НАТО и Германии.

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что в воздушном пространстве страны был обнаружен российский самолет-разведчик Ил-20М. Отмечается, что судно находилось над Балтийским морем к востоку от острова Рюген, затем оно сменило курс в направлении Калининградской области.

В Министерстве обороны России не раз подчеркивали, что все полеты российской военной авиации соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.

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