Германские ВВС сопроводили неизвестный самолет над Балтикой

Истребители ВВС Германии сопроводили неизвестный самолет над Балтикой

Военно-воздушные силы (ВВС) Германии подняли в воздух истребители для сопровождения неизвестного самолета над Балтийским морем. Информацию об этом подтвердили в Кабмине ФРГ, передает РИА Новости.

По словам официального представителя министерства обороны Натали Йеннинг, самолет находился в международном воздушном пространстве над Балтикой без плана полета и без сигнала транспондера. При этом она отметила, что воздушное судно не нарушало воздушное пространство НАТО и Германии.

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что в воздушном пространстве страны был обнаружен российский самолет-разведчик Ил-20М. Отмечается, что судно находилось над Балтийским морем к востоку от острова Рюген, затем оно сменило курс в направлении Калининградской области.

В Министерстве обороны России не раз подчеркивали, что все полеты российской военной авиации соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.