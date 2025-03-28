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17:25, 28 марта 2025Мир

Хиллари Клинтон шокировала «тупость» администрации Трампа

Хиллари Клинтон: Команда Трампа не беспокоится о защите секретной информации
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала инцидент с добавлением журналиста в чат высших должностных лиц США тупостью. Об этом она написала в своей статье для The New York Times.

«Меня беспокоит не лицемерие, а тупость. Мы все шокированы тем, что президент [Дональд] Трамп и его команда на самом деле не беспокоятся о защите секретной информации», — заявила бывший госсекретарь.

Ранее главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что администрация Трампа случайно добавила его в чат в мессенджере Signal, где обсуждались удары по йеменским хуситам.

В 2015 году Клинтон оказалась в центре скандала, когда стало известно, что во время работы на посту госсекретаря она использовала личную электронную почту для пересылки служебных данных, в том числе содержащих секретную информацию.

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