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13:47, 28 марта 2025Экономика

Медиахолдинг Rambler&Co организовал авторскую мастерскую для медиа и PR-специалистов

Rambler&Co организовал лекционный блок для программы «Мастерская новых медиа»
Татьяна Романова
Татьяна Романова

Фото: пресс-служба «Мастерской Новых Медиа»

В подмосковном Сенеже стартовал первый в 2025 году поток федеральной программы «Мастерская новых медиа». Медиахолдинг Rambler&Co организовал авторский лекционный блок для участников под названием «Мультиформатный проект — самая эффективная форма работы с аудиторией». Его возглавил директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру», продюсер документального контента в Okko Владимир Тодоров.

В рамках первого модуля, который прошел 26-27 марта 2025 года в Москве, Тодоров выступил с вводной лекцией, на которой рассказал про важность развития мультиформатного контента и поделился советами по созданию интересных для аудитории проектов на примере опыта «Ленты.ру».

«Контент, который окружает нас с детства, формирует личность и привычки. Поэтому сегодня, создавая его, мы в первую очередь должны отталкиваться от интересов нашей целевой аудитории: ее опыт определяет выбор каналов, где контент адаптируется под заданные интересы, сохраняя единый дизайн-код и смысловое ядро. Гибкость коммуникации — основа диалога с пользователями», — отметил Владимир Тодоров.

Своей экспертизой с участниками «Мастерской новых медиа» также поделились представители медиахолдинга: Николай Морозов, первый заместитель главного редактора «‎Ленты.ру»; Диана Епифанцева, руководитель SMM-редакции «‎Ленты.ру»; Анастасия Большова, ведущий дизайнер медиадирекции Rambler&Co; Ирина Сердюченко, руководитель объединённого видеопродакшена Rambler&Co.

Спикеры рассказали о трансформации восприятия текста в медиа и важности эмоционального сторителлинга, обсудили дизайн-мышление и его психологические аспекты, поделились лайфхаками, как сделать соцсети не просто источником трафика на сайт, а полноценным форматом для спецпроектов. Также они объяснили, почему видеоформаты по-прежнему важны и как облегчить себе работу с ними, дали советы для развития насмотренности.

«Мастерская новых медиа» – программа для медиа и PR-технологов. Развивает крупнейшее сообщество, которое отстаивает информационный суверенитет России, управляет медиаполем и формирует конструктивное и развивающее медиапространство. Программа создана АНО «Диалог» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». За три месяца обучения участники познакомятся с опытом более чем 80 ведущих специалистов в сфере медиа, журналистики, продюсирования и социального проектирования, крупными блогерами, общественными деятелями и лидерами креативных индустрий.

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