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10:41, 28 марта 2025Путешествия

Момент эвакуации россиян в Бангкоке из-за мощного землетрясения попал на видео

Эвакуация россиян из здания в Бангкоке из-за землетрясения попала на видео
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова
СюжетЗемлетрясение в Таиланде

Момент эвакуации туристов, в том числе россиян, из здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как толпы людей выбегают на улицу, на фоне слышны звуки сигнализации. Люди сохраняют спокойствие, кто-то даже снимает происходящее на телефон.

«У нас все трясется», — комментирует ситуацию россиянка.

Ранее сообщалось, что находящихся в Бангкоке российских туристов начали экстренно эвакуировать из гостиниц из-за землетрясения. Соотечественники рассказали, что сильные толчки в столице Таиланда ощущались примерно пять минут, «здания ходили ходуном».

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